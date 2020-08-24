استغلال جائحة كورونا لاستدراج فتيات يبحثن عن وظيفة إلى غرف فندقية والاعتداء عليهن جنسيا

تكررت حوادث استدراج فتيات يبحثن عن وظيفة وادخالهن لغرف فندقية بذريعة تعذر اجراء مقابلة العمل في أماكن الاجتماعات بسبب جائحة كورونا، وتمكنت ثلاث فتيات من تفادي ذلك المصير ، ورفضت فتاة عراقية وأخرى من روسيا البيضاء وثالثة من اكرانيا الخضوع لمقابلة العمل في غرفة الفندق حين تذرع المعتدي بإجراءات كورونا التي تسببت بإقفال قاعة الاجتماعات في الفندق بحسب قوله، وتمكنت هاتي الفتيات من تجنب الوقوع في الشرك الذي وقعت فيه عشرات الفتيات مؤخرا في سلطنة عمان وفي دبي خلال الشهور الماضية.

وكشفت صحيفة جلف نيوز عن قيام السلطات في دبي باعتقال رجل قام خلال 10 شهور باستدراج عشرات الفتيات ووضع مخدر لهن في أكواب ماء والاعتداء الجنسي عليهن بعد أن قامت اثنتين من ضحاياه بالاتصال بخدمة الامين ورواية تجاربهما.

وقام المعتدي باستدراج الفتيات بحيل مدروسة منها نشر اعلان توظيف في شركة طيران وتفاصيل عن الراتب وطريقة التواصل عبر واتساب وخلال اللقاء يزعم أنه خريج جامعة هارفارد وأنه نائب الرئيس التنفيذي في شركة طيران أمريكية.

وفي سلطنة عمان، وقعت حادثة مشابهة في الشهور الماضية، وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن قيام قيادة شرطة محافظة مسقط بإلقاء القبض على شخص احتال على 56 فتاة منتحلاً صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران، من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد برامج التواصل الاجتماعي واستدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية، واعداً بعضهن بتوفير الوظيفة وأخريات بالزواج، قيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على شخص احتال على 56 فتاة منتحلاً صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران، من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد برامج التواصل الاجتماعي واستدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية.

وحثت شرطة عمان السلطانية على الحذر من التعامل مع الأشخاص المجهولين والحسابات الوهمية، وضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية الموثوقة، والتقدم لشغل الوظائف في المؤسسات والشركات بالطُرق الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإغراءات التي يقدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

واعداً بعضهن بتوفير الوظيفة وأخريات بالزواج، قيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على شخص احتال على 56 فتاة منتحلاً صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران، من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد برامج التواصل الاجتماعي واستدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية،— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 6, 2020