مظاهرات تعم مدن اسرائيلية بعد اغتصاب 30 رجل لفتاة قاصر في فندق

تسببت جريمة اغتصاب ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، بصدمة بعد اعتداء 30 رجل إسرائيلي بإحدى الفنادق في عسقلان على فتاة وتناوبهم على اغتصابها وتصوير الواقعة.

وكشفت تقارير اخبارية كيف اصطف المعتدون في طابور وتناوبوا على اغتصابها داخل غرفة بفندق "إيلات ريد سي".

و خرج الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات بتل أبيب وحيفا والقدس ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالجريمة والعنف الجنسي والإغتصاب مطالبين بمعاقبة الفاعلين بحسب يورونيوز.

الفتاة الموجودة حاليا مع عائلتها قدمت شكوى إلى الشرطة يوم الجمعة الماضية وقالت إنها تشعر بالتشجيع والدعم الذي تتلقاه من المواطنين.

وقالت في تصريح لإحدى القنوات المحلية "أشعر أن هناك الكثير من الأشخاص يقفون إلى جانبي وهذا يقويني حقًا" ، لكنها أقرت بأنها غير قادرة على تجاهل النقد الموجه إليها عبر الإنترنت.

و أضافت "لا أحد يعرف ما الذي مررت به ، فكيف يمكنك إصدار حكم وتسألني أسئلة؟".

فيما أعلنت الشرطة، الخميس عن القبض على شابين يبلغان من العمر 27 سنة يشتبه في مشاركتهما في الجريمة في انتظار البحث والقبض على الآخرين.

وتتزايد حوادث الاغتصاب الجماعية بين الاسرائيليين بحسب تقرير صادر عن جمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل ففي عام 2018 ، فتحت الشرطة 6220 تحقيقًا في جرائم جنسية ومضايقات مزعومة ، بما في ذلك 1166 تحقيقًا في اغتصاب مشتبه به ويمثل ذلك زيادة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2013.

كما تشهد المدارس ارتفاعا في حالات الاغتصاب الجماعي في المدارس الإسرائيلية ، ووجد التقرير أن 63٪ من الضحايا أبلغوا عن اغتصاب جماعي في عام 2018 لفتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و 18 عامًا.

يذكر أن حادثة مشابهة من قبل اسرائيليين وقعت في قبرص وأحدثت ضجة عالمية حين قالت الضحية وهي فتاة بريطانية في ديسمبر الماضي إنها أجبرت على سحب أقوالها تحت الضغط بعد تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل شبان اسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص وكانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها بحسب بي بي سي.