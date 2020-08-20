إيداع العراقي منفذ هجوم الطريق السريع في برلين مصحة نفسية



وذكر الإدعاء العام على موقع “تويتر”، للتواصل الاجتماعي: “تقرر في هذه اللحظة أن يقيم المتهم بارتكاب جرائم شروع في قتل والتدخل الخطير في حركة المرور في ثلاث حالات، بمصحة نفسية مؤقتا وفقا لطلب مقدم”.



وبحسب تصريحات سابقة للادعاء العام، كان منفذ الهجوم-قيل انه عراقي عمره ثلاثين عاما- في “شبه مطاردة” بسيارته لسائقي الدراجات النارية، كما صدم سيارة. وأدت المصادمات المتعمدة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة. وكانت أخطر الإصابات من نصيب أحد قائدي الدراجات النارية.

ووقعت سلسلة حوادث تسبب بها شاب من أصل عراقي ذكر ان اسمه سرمد، حين صدم بسيارته مساء الثلاثاء دراجات نارية وسيارات في المانيا على طريق سريع عبر برلين.

وزعمت وسائل إعلام ألمانية أن مرتكب العمل هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته بعدما صدم عدة سيارات ودراجات نارية.