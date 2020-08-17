الإمارات: تمديد المهلة الممنوحة للمخالفين 3 أشهر والإعفاء من الغرامات

أبوظبي - وام

التاريخ: 17 أغسطس 2020

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب"، المستفيدين من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وإعفائهم من كل الغرامات المترتبة.

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة السخية من قبل القيادة الرشيدة، تضاف إلى سلسلة المبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات وجعلت من خلالها الاهتمام بالعنصر البشري أولوية في كافة مبادراتها وقراراتها، لذلك سعت الدولة لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة كوفيد – 19.

وأوضح اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن التمديد يبدأ من 18/8/2020 الى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020 ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة.

وأفاد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بأن المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب ، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة.

وأضاف أن حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي و الشارقة و رأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بــ 6 ساعات.

وأما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة 48 ساعة.

وأوضح الراشدي أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية لهذه المكرمة حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في ثلاث خطوات فقط تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية.

وتم تجهيز غرفة عمليات للرد على جميع الاستفسارات، حيث تم تخصيص الرقم 800453 طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10مساءً ما عدا أيام العطلات.

ودعا سعادته جميع الجهات والفئات المعنية للاستفادة من المكرمة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيسهم إيجاباً في تعزيز مستويات الامن والامان في دولة الامارات.