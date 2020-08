أميرة ألمانية تنجح بدفع غوغل لأخفاء تصريحاتها حول إبادة المسلمين

وترتبط المواد المحرجة على الإنترنت بأنباء قيام أميرة ولاية بافاريا ثيودورا ساين ويتجنستين بالدعوة لقتل المسلمين والاعتداء على مساعدتها فرح ياسين حسين وتهجمها عليها بكلمات عنصرية جعلت المساعدة العربية تخرج منهمرة بالدموع من غرفة الحجز في أحد مراكز الشرطة الأسكتلندية.

ونجحت الأميرة في الاستفادة من قانون أوروبي يسمى قانون الحق بالنسيان على الإنترنت أي ازالة مواد مرتبطة بمواطنين أوروبيين من نتائج البحث في غوغل، و يشترط قانون الاتحاد الأوروبي" على مشغلي محركات البحث مثل غوغل "القيام بعملية سحب روابط مرتبط بأشخاص أوروبيين حين يطالبون بذلك بحسب تقرير موقع فايس.

وتفصل تلك المواد كيف قالت الأميرة وهي مخمورة وقت الحادثة إنها كانت تقلم أظافرها وتتساءل كم من المسلمين يمكنها أن تقتل.

وظهرت هذه المحاولات من قبل الأميرة من خلال تقرير الشفافية الذي يصدره غوغل وضمن طلبات الإزالة في ألمانيا، ويشير بيان غوغل بالقول:" تلقّينا طلب إزالة من محامٍ صادر عن أحد أفراد عائلة نبيلة ألمانية. وقد طلب حذف 249 مقالة إخبارية (تظهر باللغة الإنجليزية بشكل أساسي) من "بحث Google"، بحيث تتناول هذه المقالات المدّعي الذي تمت محاكمته بعد ليلة سكْر في أسكتلندا. وكانت محكمة ألمانية قد قضت بأمر زجري تمهيدي ضد طرف ثالث بأن محتوى التعريف غير شرعي.

النتيجة

تم حذف 197 نتيجة من "بحث Google" في ألمانيا. ولم نعثر على أي محتوى مزعوم في 24 عنوان URL ولم نتخذ أي إجراء بشأن عناوين URL المتبقية.

وكانت الأميرة الألمانية قد اعتقلت وهي مخمورة وتحاول التعري بعد توجيه مجموعة تهم أهمها الدعوة لقتل المسلمين والتطاول على السلطات الأمنية، بالإضافة إلى الاعتداء على مساعدتها المسلمة فرح ياسين حسين حين أهانتها بجملة عنصرية جارحة.

و اعترفت الأميرة وقتها أمام المحكمة باسكتلندا بإدلائها بكلمات عنصرية إلى مساعدتها حين كانت تحاول تهدئتها بعدما اعتقلتها الشرطة لأنها حاولت نزع ملابسها ومهاجمة رجال الأمن مدعية أنهم يحاولون اختطافها.

واعتبر تصرف الأميرة مستهجناً وسلوكياتها غير لائقة خاصة بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية وإقامتها فترة في الأردن.

