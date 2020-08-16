وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي

وقال ترامب في بيان إنّه "بقلب مثقل أعلن أنّ شقيقي الرائع روبرت توفي بهدوء هذه الليلة". وأضاف "لم يكن شقيقي فقط، بل كان صديقي المفضّل أيضا".

وتابع ترامب "سنشتاق إليه كثيراً لكنّنا سنلتقي ثانية. ستظلّ ذكراه حيّة في قلبي إلى الأبد"، مؤكدا "أحبك روبرت. فلترقد بسلام".

وكان الرئيس توقف الجمعة في نيويورك لعيادة شقيقه الأصغر في أحد مستشفيات المدينة. وبعدما أمضى في المستشفى حوالى 45 دقيقة، خرج ترامب ليقول للصحافيين إنّ شقيقه الأصغر "يعيش وقتاً عصيباً".

وكان ترامب في طريقه إلى نادي الغولف الذي يملكه في مكان قريب في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أنّ روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه.

وروبرت ترامب المولود في 1948 كان أقل شهرة بالتأكيد من شقيقه. وقد كان شريكا أساسيا في الإمبراطورية العقارية للعائلة ومدافعاً شرساً عن شقيقه الرئيس.

وقد لجأ إلى القضاء لمحاولة منع نشر كتاب لماري ترامب ابنة الأخ الثالث فريد ترامب الابن، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك.

وتصف ماري ترامب في كتابها "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟"، دونالد ترامب بأنه "نرجسي وكاذب" طبعت شخصيته بسلوك والده "المتسلط".

ووصف البيت الأبيض هذه المذكرات بأنها "كتاب أكاذيب".