انتشال جثة صياد سمك غرق بسيارته بانفجار مرفأ بيروت

أخرجت فرق الإنقاذ اليوم، جثة الصياد عليّ صوان وسيّارته بعد تسعة أيّام من الانفجار الذي رمى بسيارته إلى البحر، ونقلت تقارير سابقة عن جهود مضنية للبحث عن صياد سمك اختفى بعد الانفجار وقال أقاربه أنه اختفى بعد أن كان موجود بالقرب من مكان الانفجار حين كان يصطاد الأسماك ليعود بصيد لزوجته وأولاده الصغار .

وكان صياد السمك قد استحصل على رخصة من الجيش تُمّكنه من الوصول إلى عمق المرفأ حيث الصّيد ليتمكن من الدخول إلى عمق البحر وبسيّارته.

وبعد مرور تسع ليالٍ على انفجار مرفأ بيروت لايزال أهالي المفقودين ييأسون من البحث عن مفقوديهم عبر مواقع التواصل، بعد أن نشروا صوراً وأرقام هواتف بحثاً عن أصغر معلومة. دون توفر مرجع رسمي واحد يمكنه إدارة الأزمة، وجمع المعلومات في موقع أو صفحة، أو تخصيص رقم واحد للتبليغ يقاطع المصادر كافة وينشئ لائحة بأسماء الجرحى والمفقودين والضحايا.

مع تأكيد وزير الصحة عن وجود أكثر من 30 مفقوداً. إلى جانب المفقودين اللبنانيين، لا تزال جثث من لا عائلات لهم في لبنان ومعظمهم من العمال الأجانب في عداد «مجهولي الهويّة» و لا توجد حتى اللحظة حصيلة نهائيّة للضحايا، ولا حصيلة «معقولة» للمفقودين بحسب صحيفة الاخبار. التي أشارت إلى أنه لدى المباحث العلميّة «أكثر من 10 جثث لم يتمّ التعرف إليها».

يمكن متابعة فيديو انتشار الصياد على الرابط هنا

https://www.facebook.com/bintjbeil.org/videos/4370175216356807