الإمارات: الأحد 23 أغسطس اجازة رأس السنة الهحرية

حجم الخط
حجم الخط
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات أن الأحد يوم اجازة بمناسبة راس السنة الهجرية
نشر الحساب الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات قرار إعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة_الاتحادية لدولة الإمارات_العربية المتحدة، يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس.
يذكر أنه جرى تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019-2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوم عطلة رسمية سنوية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.