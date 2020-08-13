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الخميس 13 أغسطس 2020 10:30 ص

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الإمارات: الأحد 23 أغسطس اجازة رأس السنة الهحرية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات أن الأحد يوم اجازة بمناسبة راس السنة الهجرية

الإمارات: الأحد 23 أغسطس اجازة رأس السنة الهحرية

نشر الحساب الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات قرار إعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة_الاتحادية لدولة  الإمارات_العربية المتحدة، يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس.

يذكر أنه جرى تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019-2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوم عطلة رسمية سنوية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

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