الإمارات: الأحد 23 أغسطس اجازة رأس السنة الهحرية

نشر الحساب الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات قرار إعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة_الاتحادية لدولة الإمارات_العربية المتحدة، يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس.

يذكر أنه جرى تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019-2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوم عطلة رسمية سنوية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.