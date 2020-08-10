الفنانة اللبنانية نادين نجيم تقرر الهجرة بعد انفجار ميناء بيروت

قالت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها على تويتر إنها قررت الهجرة من لبنان مع أطفالها لتعيش في بلد ثان عقب إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي يوم 4 أغسطس حين توفي في انفجار مروع 158 شخصا فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار الذي دفع لاعلان بيروت مدينة منكوبة.

ولفتت نجيم في تغريدتها"تويتر": "من هذه اللحظة من المشفى اتخذت قرارا، رح أترك البلد وأعيش بأمان في بلد آخر يحترم شعبه أحسن ما أكون في بلد حاكمينه زعران وأموت".

وأضافت نادين موجهة كلامها إلى الطبقة الحاكمة: "بس تنقبروا أنتم تحت التراب نحن بنرجع على وطننا، غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرا".

وذهل اللبنانيون من هول صدمة انفجار هائل وقع يوم الثلاثاء 4 أغسطس في مرفأ بيروت مدمرا قرابة نصف المدينة فيما وصلت قوته إلى مسافة بعيدة دمر فيها واجهات المباني محدثا كارثة إنسانية واقتصادية تعادل ميزانية البلد بمليارات الدولارات.

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

ويأتي قرار نادين نجيم بالهجرة في التفافة على تشبثها سابقا في البقاء في لبنان وتحمل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلد الذي ينخر فيها الفساد والمحاصصة الطائفية في تولي المناصب دون كفاءة أو أهلية لتلك المناصب، وترى الفنانة أن الانفجار لم يترك مجالا لها في البقاء مع مستوى الاستهتار بحياة البشر.

وأعادت نجيم نشر مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، وتسبب بتدمير منزلها وإصابتها، وعلقت بالقول:" اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت هلقد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة".