لقطات فيديو جديدة بالوضوح العالي لتهاوي الأبنية بانفجار بيروت

سجل أحد سكان بيروت ويدعى أغستين نعمة لقطات فائقة الوضوح لانفجار ميناء بيروت بسرعة بطيئة من شرفة منزله ، على بعد 850 قدمًا فقط من موقع الانفجار.

ويمكن سماع ضجيج الحريق الصاخب في الفيديو فيما كان الدخان الأسود يغطي السماء ، قبل أن تعصف سحابة ضخمة مع موجة انفجار بنوافذ الأبنية وتندفع موجة الصدم لتعصف بالأبنية و الكاميرا وتوقعها.

The HD 4K video, recorded on an iPhone SE by Agoston Nemeth.https://t.co/mPAFkJ35DA— R (@Iconoclasticoon) August 8, 2020