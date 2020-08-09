لقطات فيديو جديدة بالوضوح العالي لتهاوي الأبنية بانفجار بيروت

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نشر الشاب اللبناني اغسطين نعمة لقطات جديدة تظهر تعاوي الأبنية بفعل انفجار ميناء بيروت، فيما نشرت حسابات اسرائيلية على تويتر ذات لللقطات للانفجار ممزوجة بمقاطع من الموسيقى الكلاسيكية إمعانا في الشماتة بما جرى من دمار في بيروت.
سجل أحد سكان بيروت ويدعى أغستين نعمة لقطات فائقة الوضوح لانفجار ميناء بيروت بسرعة بطيئة من شرفة منزله ، على بعد 850 قدمًا فقط من موقع الانفجار.
ويمكن سماع ضجيج الحريق الصاخب في الفيديو فيما كان الدخان الأسود يغطي السماء ، قبل أن تعصف سحابة ضخمة مع موجة انفجار بنوافذ الأبنية وتندفع موجة الصدم لتعصف بالأبنية و الكاميرا وتوقعها.
#Lebanon
The HD 4K video, recorded on an iPhone SE by Agoston Nemeth.https://t.co/mPAFkJ35DA— R (@Iconoclasticoon) August 8, 2020
ونشرت حسابات اسرائيلية على تويتر لقطات الانفجار ممزوجة بمقاطع من الموسيقى الكلاسيكية إمعانا في الشماتة بما جرى من دمار في بيروت.