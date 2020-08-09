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الأحد 9 أغسطس 2020 09:00 م

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لقطات فيديو جديدة بالوضوح العالي لتهاوي الأبنية بانفجار بيروت

نشر الشاب اللبناني اغسطين نعمة لقطات جديدة تظهر تعاوي الأبنية بفعل انفجار ميناء بيروت، فيما نشرت حسابات اسرائيلية على تويتر ذات لللقطات للانفجار ممزوجة بمقاطع من الموسيقى الكلاسيكية إمعانا في الشماتة بما جرى من دمار في بيروت.

لقطات فيديو جديدة بالوضوح العالي لتهاوي الأبنية بانفجار بيروت
لقطات فيديو جديدة بالوضوح العالي لتهاوي الأبنية بانفجار بيروت
لقطات فيديو جديدة بالوضوح العالي لتهاوي الأبنية بانفجار بيروت

سجل أحد سكان بيروت ويدعى  أغستين نعمة لقطات فائقة الوضوح لانفجار ميناء بيروت بسرعة بطيئة من  شرفة منزله ، على بعد 850 قدمًا فقط من موقع الانفجار.

ويمكن سماع ضجيج الحريق الصاخب في الفيديو فيما كان الدخان الأسود يغطي السماء ، قبل أن تعصف سحابة  ضخمة مع موجة انفجار بنوافذ الأبنية  وتندفع موجة الصدم لتعصف بالأبنية و الكاميرا وتوقعها.

 

ونشرت حسابات اسرائيلية على تويتر لقطات الانفجار ممزوجة بمقاطع من الموسيقى الكلاسيكية إمعانا في الشماتة بما جرى من دمار في بيروت.

شماتة اسرائيليين بدمار مرفأ بيروت

نقلت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية عن شماتة واحتفال عدد من الاسرائيليين بانفجار بيروت ومنهم من وصف الانفجار بـ "عرض الألعاب النارية المذهل"

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