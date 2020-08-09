بعد غدا، آخر موعد لمغادرة أصحاب التأشيرات المنتهية في الإمارات

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تنتهي بعد غد أي يوم الثلاثاء مهلة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لحاملي تأشيرات الزيارة و سياحة إلى دولة الإمارات، التي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس الماضي.
تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة لمخالفي الإقامة والتأشيرات، قبل الأول من مارس الماضي، يوم 18 أغسطس الجاري للمغادرة والاستفادة من العفو من الغرامات المترتبة عليهم.
وكانت المهلة الممنوحة متاحة لـ30 يوماً (من 11 يوليو الماضي حتى 11 أغسطس الجاري)، والتي اعلنت عنها الهيئة بسبب فيروس كوورنا المستجد وما ترتب عليه من إيقاف حركة الطيران دون فرض غرامات عليهم.
حَمَلة الأذونات وتأشيرات الدخول المتواجدين داخل الدولة
Holders of Entry Permits and visit visas inside the country
_____#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية #الإمارات #كوفيد19 #ICA #Identityandcitizenship #UAE pic.twitter.com/EKGjrPwJ07— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) July 16, 2020
ويمكن أحيانا تجديد المهلة في حال كانت التأشيرة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط اي لمدة شهر آخر، يترتب بعدها مغادرة الدولة ما لم يجري تعديل صاحب التأشيرة لتجنب المخالفة والغرامة عن كل يوم تأخير في مغادرة الدولة.
مرحباً بك @Tariq_AlMutawa
الرجاء متابعتنا و التواصل معنا على الرسائل الخاصة لمساعدتك في إستفسارك.— ICA-Help (@ICAUAE_help) July 17, 2016
وذكرت الهيئة أن شرط الاستفادة من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، أي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، هو مغادرة الدولة قبل 18 أغسطس.