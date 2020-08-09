بعد غدا، آخر موعد لمغادرة أصحاب التأشيرات المنتهية في الإمارات

تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة لمخالفي الإقامة والتأشيرات، قبل الأول من مارس الماضي، يوم 18 أغسطس الجاري للمغادرة والاستفادة من العفو من الغرامات المترتبة عليهم.

وكانت المهلة الممنوحة متاحة لـ30 يوماً (من 11 يوليو الماضي حتى 11 أغسطس الجاري)، والتي اعلنت عنها الهيئة بسبب فيروس كوورنا المستجد وما ترتب عليه من إيقاف حركة الطيران دون فرض غرامات عليهم.

ويمكن أحيانا تجديد المهلة في حال كانت التأشيرة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط اي لمدة شهر آخر، يترتب بعدها مغادرة الدولة ما لم يجري تعديل صاحب التأشيرة لتجنب المخالفة والغرامة عن كل يوم تأخير في مغادرة الدولة.





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وذكرت الهيئة أن شرط الاستفادة من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، أي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، هو مغادرة الدولة قبل 18 أغسطس.