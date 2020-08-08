لماذا أفلت مسؤول أمن مرفأ بيروت من المحاسبة في الانفجار المروع؟

فيما قرر القضاء اللبناني أمس الجمعة توقيف مدير مرفأ بيروت، والمديرين العامين للجمارك، الحالي والسابق، في قضية الانفجار الضخم بالمرفأ، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، إلا أن مخابرات الجيش المسؤولة الأولى عن أمن وسلامة المرفأ والمنطقة المحيطة به أفلتت من المسؤولية ولم يأتي أحد على مجرد ذكرها أو التلميح لمسؤولية مديرها العميد طوني منصور، إلا عبر همس خجول مما يضع حكومة دياب في موقف ضعيف.

وتثار شكوك حول أهمية اعتقال الحدادين والعمال وصغار المسؤولين ضمن قائمة 18 من مسؤولي الميناء، وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، قال إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت إليهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

و أشادت تقارير صحفية في لبنان بإيقاف المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير السابق شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت، أمس رغم الضغوط السياسية، حين أصدر مدّعي عام التمييز غسان عويدات قراراً قضائياً بتوقيف معظم المسؤولين عن المرفأ. بدأت الحملة بتوقيف مدير المرفأ حسن قريطم مع ١٦ موظفاً أول من أمس، بينهم ثلاثة حدادين، قبل أن يصدر القرار بتوقيف ضاهر ومرعي ليلاً بعد جهود كبيرة.

فهل من صلاحيات مدعي عام التمييز استدعاء مدير المخابرات العميد طوني منصور أم أن الأخير أكبر من المحاسبة؟