مصري وأجانب بين ضحايا انفجار بيروت

ونشرت وزارة الصحة على موقعها لائحة باسماء الجثامين في المستشفيات وتظهر القائمة اسم شخص مصري مع عدد من الأجانب فيما تأكد وفاة اثنين من الفيلبين واستراليا و9 سوريين وباكستاني.

لم يتم تحديد هوية ولا جنسية عدد كبير في القائمة، فيما سبق و أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154 شخصا، موضحا أن 120 شخصا من المصابين، البالغ عددهم 5 آلاف شخص، حالتهم حرجة.

وقال حسن، إن "20% من المصابين، احتاجوا إلى الاستشفاء"، مضيفا أن "عدد الحالات الحرجة 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.