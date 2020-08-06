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الخميس 6 Aug 2020 08:30 ص

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كشف تزييف فيديو يظهر صاروخا يفجر ميناء بيروت

أكدت وكالة فرانس برس أنه لا صحة لمقاطع فيديو تظهر صاروخا تسبب بالانفجار بعد أن نشرت عقب انفجار بيروت الذي وقع، الثلاثاء، وأسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمار هائل في معظم أحياء العاصمة.

كشف تزييف فيديو يظهر صاروخا يفجر ميناء بيروت

أظهرت التحقيقات الأولية الرسمية أن سبب الانفجار نتج عن إهمال استمر لسنوات تسبّب في الفاجعة.

وكثرت الاخبار الكاذبة بالفيديو ومن بينها، مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يُظهر صاروخا يسقط على مرفأ بيروت، قبل لحظة الانفجار الهائل.

ويُظهر الفيديو حريقا مشتعلا، ثم يقع انفجار هائل يسبقه ظهور صاروخ يسقط في الموقع.

وتشير الوكالة إلى أنه لدى مقارنة نسخ الفيديو المتداولة منذ مساء الثلاثاء مع النسخة المنشورة على أنها تُظهر صاروخاً، يمكن ملاحظة أن الصاروخ رُكّب على الفيديو ليؤيّد الادعاء المتداول بأنّ قصفاً إسرائيلياً هو الذي أدى لانفجار المرفأ.

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