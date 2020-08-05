الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الطبية إلى لبنان

تأتي هذه المساعدات الطبية المقدمة من دولة الامارات، في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الحادث الأليم، وتعزيز جهود الكوادر الطبية في إنقاذ الجرحى، وقد تم شحن المساعدات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت خالص العزاء إلى الشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تعاطفها وتضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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