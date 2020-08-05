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الأربعاء 5 Aug 2020 05:15 م

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سلطنة عمان ترفع الإغلاق التام أمام التنقل والحركة بين محافظات السلطنة

رفع الإغلاق التام وتقليص ساعات منع الحركة ليلًا في كل محافظات السلطنة.

سلطنة عمان ترفع الإغلاق التام أمام التنقل والحركة بين محافظات السلطنة

أعلنت اللجنة العليا في سلطنة عمان عن قرارها برفع الإغلاق التام وتقليص ساعات منع الحركة ليلًا في كل محافظات السلطنة اعتبارا من يوم السبت.

ليتقلص الاغلاق والحركة إلى فترة تمتد من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.

وكانت تطبق  الإغلاق التام بلا أي استثناء للمرور بين محافظات السلطنة قد طبق بتاريخ 25 يوليو 2020م وجرى تحديده حتى  يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

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