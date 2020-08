برج خليفة وأهرامات الجيزة تتوشح بالعلم اللبناني تضامناً مع بيروت

عبرت دول عربية وأجنبية عديدة عن تضامنها مع لبنان بعد الانفجار الكبير لذي هزّ العاصمة بيروت وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن وقفة رمزية مع لبنان وأضاءت برج خليفة بالعلم اللبناني. ونشرت الصفحة الرسمية تعليقاً أرفق مع صورة إضاءة برج خليفة جاء فيه: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك... اللهم الطف بأهلها... اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".

كما أضاءت وزارة السياحة والآثار أهرامات الجيزة بالعلم اللبناني تضامناً مع لبنان وشعبه بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020