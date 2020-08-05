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الأربعاء 5 Aug 2020 07:15 ص

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مقتل 78 وإصابة الآلاف في انفجار هائل قرب وسط بيروت

(رويترز) - أسفر انفجار هائل وقع في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة عن مقتل 78 شخصا وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص يوم الثلاثاء كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مباني وجعلت الأرض تهتز في أرجاء العاصمة اللبنانية.

مقتل 78 وإصابة الآلاف في انفجار هائل قرب وسط بيروت
مقتل 78 وإصابة الآلاف في انفجار هائل قرب وسط بيروت

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث. وهذا أعنف انفجار منذ سنوات في بيروت التي تعاني من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر ”غير مقبول“.

ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

https://www.reuters.com/video/?videoId=OVCPU2G6N&jwsource=cl

يذكر أن نترات الأمونيوم تستخدم في تصنيع الأسمدة والمتفجرات ووقعت حوادث انفجارات عديدة بسببه مثل انفجار بمدينة تولوز الفرنسية سنة 2001.

ومع تعرض نترات الأمونيوم إلى حرارة عالية، أو صدمة كبيرة، تتفكك تلك المادة إلى نيتروجين، وأكسجين، وماء. ينشر ذلك التفاعل حرارة كبيرة، ويؤدي لحدوث سلسلة من التخلخل ما يُحدث موجة انفجارية مُدمرة تتناسب شدتها مع كمية المادة المستخدمة في التفجير.

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