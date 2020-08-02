زواج سانا مارين أصغر رئيسة حكومة في تاريخ فنلندا

تزوجت رئيسة حكومة فنلندا سانا مارين من شريك حياتها ووالد ابنتها ماركوس رايكونن وكلاهما في سنة 34 عاما بحسب ما أعلنتها سانا التي نشرت صورة من زفافها وكذلك أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الأحد نبأ الزفاف.

وأقامت مارين ورايكونن مراسم زواجهما في شمال غرب العاصمة الفنلندية أمس السبت في حضور 40 مدعوا.

ونشرت مارين 34 عاما على انستجرام صورة لها ولعريسها وهما مبتهجان، وكانت ترتدي فستان زفاف أزرق فيما كان يرتدي رايكونن حلة، وكتبت :" أنا سعيدة وممتنة لأنني أُتِيْح لي أن أشاطر حياتي مع الرجل الذي أحبه". وكتبت إلى رايكونن:" من بين كل الناس، أنت الشخص المناسب بالنسبة لي، شكرا لوقوفك بجانبي".يذكر أن مارين و المستشار النمساوي زباستيان كورتس، هما أصغر رؤساء حكومة في العالم.

يذكر أن سانا مارين تقلدت رئاسة الحكومة في فنلندا في ديسمبر الماضي بعد فوزها في انتخابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي . ومارين البالغة 34 عاما باتت أصغر رئيس حكومة في تاريخ بلدها، وهي أيضا واحدة من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم حاليا، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاما بحسب أ ف ب.





