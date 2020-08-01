الحجاج يرمون الجمرات مع الحفاظ على التباعد





وشهد رمي الجمرات في الماضي عددا من حوادث التدافع المميتة. وفي عام 2015، توفي مئات في تدافع عند تقاطع يؤدي إلى جسر الجمرات.

وراقب موظفون بقطاع الصحة الحجاج من الرجال والنساء وهم يؤدون الشعيرة. ووقف الحجاج على علامات صفراء فاصلة للحفاظ على التباعد.

وسيعود الحجاج خلال اليومين المقبلين لمواصلة رمي الجمرات قبل العودة إلى مكة لإتمام مناسك الحج.

وشارك في الحج العام الماضي زهاء ثلاثة ملايين مسلم من مختلف أنحاء العالم لكن في ظل وباء فيروس كورونا يؤدي المناسك هذا العام بضعة آلاف من السعوديين والأجانب المقيمين بالمملكة.

ولم تنشر أرقام رسمية لعدد الحجاج لكن تقريرا إعلاميا محليا ذكر أن نحو عشرة آلاف يؤدون الحج هذا العام. وكان وزير الحج قال في يونيو حزيران إن ألفا فقط سيؤدون الحج.

وتواجه المملكة هذا العام تحديا في تنظيم الحج وهو مصدر رئيسي للدخل.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في وقت متأخر يوم الخميس إنه لم ترد بلاغات عن إصابات بفيروس كورونا أو أي أمراض أخرى بين الحجاج حتى الآن.