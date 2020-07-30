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الخميس 30 Jul 2020 08:15 م

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حكم بالسجن 8 أشهر على المغنية المغربية دنيا بطما في قضية تشهير

الرباط (رويترز) - قضت محكمة مغربية بسجن المغنية دنيا بطما ثمانية أشهر نافذة وتغريمها ألف دولار لإدانتها في قضية تشهير وابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت عددا من الفنانات والمشاهير.

حكم بالسجن 8 أشهر على المغنية المغربية دنيا بطما في قضية تشهير


وأدانت المحكمة الابتدائية بمراكش أمس الأربعاء دنيا بتهم ”بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد“.

ونفت المغنية التي اكتسبت شهرتها من برنامج (أراب أيدول) عام 2012 جميع التهم الموجة إليها.

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