إخلاء سبيل إحدى فتيات قضية الـ"تيك توك" في مصر

ونقل وموقع مصراوي عن هاني بسيوني محامي منار سامي والمعروفة إعلاميًا بفتاة "التيك توك"، إنه بمقتضى الحكم الذي حصلت عليه موكلته اليوم الأربعاء، سيجري دفع كفالة٢٠ ألف جنيه، وتسليم الإيصال للقسم لإخلاء سبيل "منار".

أضاف "بسيوني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن والدة موكلته ليس معها سوى ١٠ آلاف جنيه حاليًا، وتسعى لجمع باقي المبلغ، وبدفعه ستقضي منار سامي العيد بمنزلها.

وأضاف أنه خلال محاكمتها اليوم، تأثرت كثيرًا لرغبتها في رؤية ابنتها وهو ما أثر على حالتها النفسية خلال الفترة الماضية.

فيما اصطحبت قوات الشرطة المتهمة خارج القفص، لإعادتها إلى قسم الشرطة، عقب معاقبتها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب إلى قسم قها لحين سداد أسرتها الكفالة.



وكانت محكمة مصرية، قد أصدرت أمس الاثنين (27 يوليو/ تموز) حكما أوليا بالحبس والغرامة على خمسة فتيات تمت إدانتهن بخدش الحياء في القضية المعروفة باسم "فتيات التيك توك". ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "اليوم السابع" المقربة من النظام، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

وقضت المحكمة ذاتها بمصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة الفتاتين، إثر إدانتهما بـ"التعدي على القيم والمبادئ الأسرية بمصر"، بعد بثهما لفيديوهات أثارت جدلا داخل المجتمع المصري. كما تم توجيه التهم ذاتها لكل من ريناد عماد ومنار سامي ودينا مراجيح إصدار حكم بالسجن لمدة عامين بحقهم. ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للاستئناف أمام محكمة أخرى، وفق القانون المصري، فيما تناقلت حملات على الإنترنت أن الشرطة المصرية اعتقلت فتيات أخريات بما يخص منصة التيك توك بحسب ما نقلته دويتشه فيلة.

النيابة المصرية العامة وجهت للفتاتين حسام والأدهم عدة اتهامات أبرزها "خدش الحياء والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر".