الكشف عن تورط 23 مشهورا سعوديا بقضية غسيل الأموال في الكويت

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ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصادر لها أنه تم الكشف عن تورط 23 مشهورا سعوديا بقضية غسيل الأموال بعد رصد علاقاتهم مع بعض مشاهير الكويت الذين وردت أسماؤهم بقائمة المتهمين مؤخرا. 23 مشهوراً سعودياً تحت رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية في الكويت وقالت ”إن عمليات بيع سيارات وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والمشاهير السعوديين الـ23، حيث تم تصدير السيارات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية“.
تم الكشف عن تورط مشاهير سعوديين مع مشاهير الكويت بعد تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت والأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونقل تقرير صحيفة القبس أن 23 مشهوراً سعودياً تحت رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية في الكويت.
ويأتي الكشف عن تورط المشاهير في السعودية عقب قرار النيابة العامة في الكويت بالتحفظ على أموال 10 مشاهير ومنعهم من السفر، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ تم التحفظ على بعض ممتلكاتها للتأكد من مدى شرعية أعمالها.