الكشف عن تورط 23 مشهورا سعوديا بقضية غسيل الأموال في الكويت

تم الكشف عن تورط مشاهير سعوديين مع مشاهير الكويت بعد تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت والأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونقل تقرير صحيفة القبس أن 23 مشهوراً سعودياً تحت رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية في الكويت.

ويأتي الكشف عن تورط المشاهير في السعودية عقب قرار النيابة العامة في الكويت بالتحفظ على أموال 10 مشاهير ومنعهم من السفر، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ تم التحفظ على بعض ممتلكاتها للتأكد من مدى شرعية أعمالها.