شاهد الحجاج يؤدون طواف القدوم في المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الحج والعمرة، عبر تويتر، صورا من أداء الحجاج لطواف القدوم، قائلة: "حجاج بيت الله الحَرام يؤدّون طَواف القُدوم بِكلّ يسرٍ وطمأنينة".



توافد حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم " اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم " وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ ، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين في أجواء مفعمة بالإيمان بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.



وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في "البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ"، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي "الصحن" و"المسعى" قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، وا لتوجه إلى المسجد الحرام.