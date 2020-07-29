طبيب الغلابة محمد مشالي و 112 طبيبا مصريا ضحوا بحياتهم في مواجهة كورونا

رحل محمد مشالي"طبيب الغلابة" في مصر بعد عطاء على مدى نحو نصف قرن ساند فيها الفقراء، ولا ننسى في الإيثار زملاءه الذين ضحوا ويواصلوا تضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا.

ونشرت نقابة الأطباء في مصر نعوة قالت فيها:"تنعي النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد مشالي المُلقب بطبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضي -خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء ."

ويخوض أطباء مصر وأعضاء الطواقم الطبية معهم أهوالا وصعابا يومية عديدة بسبب فيروس كورونا المستجد أبرزها تعريض حياتهم للخطر يوميا بسبب نقص وسائل الحماية، دون تقدير للجهود والتضحيات التي مروا بها خلال الفترة الماضية، فيما أعلنت نقابة الأطباء المصرية وفاة أكثر من 112طبيبا من أعضائها بسبب فيروس كورونا المستجد.

كثر من الأطباء في مصر ودول عربية عديدة يعملون بصمت ويقدمون التضحيات يوميا، فتحية لهم جميعا ولنترحم على فقيد مصر الطبيب محمد مشالي ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.