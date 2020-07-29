الكويت تضبط مقيم عراقي يحمل جواز 17 في قضية غسل الأموال

كشفت صحيفة القبس الكويتية عملية ضبط مقيم عراقي في قضية غسل الأموال ، يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة، إضافة إلى 5 مواطنين يديرون مزادات إلكترونية لبيع الساعات الثمينة. وقالت المصادر إن جهاز أمن الدولة استمر في مراقبة ورصد المتهم العراقي لأكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات عن نشاطه الإجرامي في غسل الأموال، وتبين أن لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع مختلف أطياف المجتمع، ويشارك بالمناسبات الاجتماعية، ويقيم في ديوانيته بمنطقة جنوب السرة مناسبات سنوية على مستوى عال، ويدعو بعض الشخصيات البارزة.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم الذي تبين أن لديه جوازاً (مادة 17- الذي يمنح في الكويت لفئة البدون) رغم أنه عراقي، مشيرة إلى أن المتهم لديه حسابات مالية متضخمة، وتعاملات مالية مريبة وبأرقام فلكية. وفي ما يخص المواطنين الـ5 المضبوطين، قالت المصادر إن رجال أمن الدولة يرصدون منذ أشهر حسابات على موقع إنستغرام، تبيع ساعات ثمينة فوق أسعارها الأصلية. وأضافت أن رجال الداخلية توصلوا إلى معلومات تفيد بأن المواطنين الـ5 يدخلون ضمن الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وأنهم أغلقوا حساباتهم مؤخرا بعد استدعاء عدد من المشاهير للتحقيق في تضخم حساباتهم والاشتباه في عمليات غسل الأموال. في السياق، أغلقت وزارة التجارة حسابات المزادات بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات، التي زودتها ببيانات تلك المواقع بناء على طلبها.