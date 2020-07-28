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الثلاثاء 28 Jul 2020 04:00 م

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شاهد لحظات لا تنسى للدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة في مصر

تصدر وسم #طبيب_الغلابه بعد رحيل الدكتور محمد مشالي المعروف باسم «طبيب الغلابة» منصات الشبكات الاجتماعية مثيرا موجة حزن على غياب طبيب كان الكرم والنخوة تسعيرة عيادته بعد أن قدم علاج الفقراء بأسعار زهيدة في عيادته البسيطة بمدينة المحلة بدلتا مصر

شاهد لحظات لا تنسى للدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة في مصر
شاهد لحظات لا تنسى للدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة في مصر

ويحن المصريون لشخصيات عديدة سبق أن كان عطاءها بلاحدود كما هو حال الطبيب الراحل, ونعى نشطاء على تويتر الدكتور الشهم فيما سارع الفنانون والمشاهير للترحم على الفقيد الذي ملك قلوب الناس وتصدر اسمه الشبكات الاجتماعية بوسمين #محمد_مشالي و #طبيب_الغلابة.

ولا تزال لقطات تلفزيوني برنامج قلبي اطمأن | الموسم الثالث |  ، عبر فيها الراحل عن زهده وتواضعه حين كانت هناك فرصة أمامه للحصول على مكافأة ليجسد الطيبة المصرية والشهامة بلا شروط.

شيخ الأزهر نعى مشالي قائلا: “رحم الله طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي وأسكنه فسيح جناته ،ضرب المثل في الإنسانية ،وعلم يقينا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى حتى في آخر أيامه ،فاللهم اخلف عليه في دار الحق ،وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت صحيفة اليوم السابع المصرية قد سألت الطبيب قبل وفاته عن رفضه قبول ملايين التبرعات من أحد البرامج التليفزيونية، وأجاب:" رفضت قبول التبرعات، وأنا أوصيهم بتقديم هذه التبرعات لغير القادرين، وأنا لا احتاج لها، قدموا هذه التبرعات للأطفال بلا مأوى، أو الأطفال الأيتام، أو من يريد التبرع لى قدموا هذه التبرعات إلى محافظ الغربية لصرفها على المحتاجين"، لافتا أنه رفض العديد من التكرمات من جهات عديدة.

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