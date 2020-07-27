من الكويت إلى الأردن وحتى مصر، يوم أسود لبعض مشاهير الشبكات الاجتماعية

وفيما برز صباح اليوم اليوم قرار النائب العام الكويتي، الذي أصدره أمس الأحد بتجميد اصول وعقارات و أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر خارج البلاد، انتشر نبأ انفصال فتاة اردنية شغلت الناس بحفل خطوبتها لتعلن انفصالها دون أن توضح السبب، ليتبين لاحقا أن المخدرات وراء اعتقال الخطيب العتيد.

وها هي خاتمة أنباء بعض نجوم الشبكات الاجتماعية اليوم بحكم صدر في مصر بسجن فتاتين عرف عنهما اثارت جدل واسع حول الترويج لتطبيق لايكي واستدراج الفتيات لكسب الأموال بطرق مشبوهة من خلاله. وجرى ترحيل حنين حسام ومودة الأدهم إلى سجن القناطر، عقب صدور حكم حبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.

وقبل أيام قليلة كانت هناك حادثة مؤلمة مع تسبب نجمة سناب شات سعودية بانفصال ابنها يوم زفافه الذي انتهى بشكل محزن إثر نشر صورة العروس ، مما تسبب في إفساد الفرحة وانصراف المدعوين من الحفل.

حدثت الواقعة بعد نشر هيون الغماس الصور عن طريق الخطأ في حسابها المفتوح بدلا من حساب آخر.

أيضاً انتشر فيديو آخر لسيدة تردد أنها جدة أحد العروسين، ظهرت وهي تبكي وتدعو على كل من أفسد حفل الزفاف، متسائلة ماذا استفاد الشخص الذي تعمد نشر الصورة وتداولها؟ مشيرة إلى أنها سوف تدعو عليه في كل صلاة.

والأمر المحزن أن استسهال الكثيرات في حالات كثيرة هنا ضغط زر نشر دون تعقل أوقعهم بمتاعب مأساوية، فالشبكات الاجتماعية تتسبب بأمراض نفسية أبرزها النرجسية وتشير بي بي سي إلى الخبير تينيسون لي، وهو مستشار بريطاني متخصص في اضطراب الشخصية النرجسية، وهناك تسعة معايير تشخيصية للمرض على النحو المنصوص عليه في دليل التشخيص والإحصاء ويجب على المريض أن يفي بخمسة على الأقل من المعايير التالية كي يُصنف في خانة النرجسيين:

أن يكون لديه شعور مبالغ فيه بأهمية ذاته.

أن تكون لديه أوهام النجاح والقوة.

الإعجاب المفرط، الذي يجعله يؤمن بأنه فريد من نوعه.

الشعور بالاستحقاق.

أن يكون استغلالياً ويحسد الآخرين ولا يتعاطف معهم.

أن تدل مواقفه على التكبر والعجرفة.

ومن المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع السلوك النرجسي بحسب تقرير بي بي سي.