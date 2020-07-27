ملكة بريطانيا تنتقد لوحة فنية جديدة لها وتطالب بالشاي

انتقدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال إزاحة الستار عن صورة جديدة لها في مبنى وزارة الخارجية عبر الإنترنت تفاصيل في اللوحة.

وتظهر الصورة، التي رسمتها الفنانة ميريام إسكوفيت، الملكة ترتدي ثوباً أزرق تحت الركبة ولآلئ وحذاء أسود بكعب منخفض، وتجلس على مقعد مغطى بورق الذهب، في غرفة مفروشة بشكل مزخرف، مع فنجان من الشاي ومزهرية من الورد البنفسجي على طاولة بجوارها، وقالت الملكة يبدو فنجان الشاي فارغا فلماذا حدث ذلك؟ وزعم تقرير سكاي نيوز إن ذلك مزاح من الملكة.

وقالت الملكة إليزابيث بعد مشاهدة إزاحة الستار عن الصورة عبر الفيديو "إنها سعيدة بمشاهدة اللوحة وتتطلع لمعاينتها عن قرب.

وردت الرسامة ميريام أثناء إزاحة الستار عن اللوحة بالإشارة إلا إنها أضافت رمزاً مخفياً في اللوحة، وهو شارة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث على فنجان شاي ـ في تلميح أن ذلك فات قوة الملاحظة المزعومة لدى الملكة!

كما أشارت الفنانة في وقت لاحق إلى أن رد فعل الملكة على اللوحة بدا إيجابيا، بعد أن استغرقت سبعة أشهر لتكتمل، وانتهت مراحلها الأخيرة أثناء الإغلاق.

وحضرت الرسامة ميريام جلستين مع الملكة، واحدة في وندسور، حيث أمضت حوالي نصف ساعة في تصوير الملكة، والثانية في قصر باكنغهام، للتركيز على تعابير وجهها.