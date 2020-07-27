القبض على كويتي صفع موظف مصري

نقلت تقارير في الصحافة الكويتية عن تحرك رسمي، لملاحقة كويتي اعتدى على شاب مصري، و أمر مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد وليد الشهاب، بضبط مواطن واقتياده إلى مركز شرطة صباح الأحمد السكنية وتسجيل قضية بحقه بتهمة «اعتداء بالضرب».

صحيفة "الأنباء الكويتية" ذكرت أن تعليمات أصدرها العميد الشهاب عقب معلومات تم تداولها على وسائل التواصل عن تعرض كاشير للضرب والتنازل تحت ضغط من إدارة الجمعية، ما دفع وزارة الداخلية الى استدعاء المجني عليه وطُلب منه تسجيل قضية.

ولقى الشاب المصري تعاطفا واسعا على الشبكات الاجتماعية لأنه لميقم بأي تصرف عدائي، إلا أن الشخص تعمد ضربه أكثر من مرة.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، تواصلت مع قنصل عام مصر في الكويت هشام عسران لمتابعة موقف الشاب، مشيدة بسرعة تحرك السلطات الكويتية.

ودعت الوزيرة المواطن المصري وليد صلاح ضحية الاعتداء إلى عدم التنازل عن حقه، مؤكد أن "مثل هذه الحوادث الفردية لا تمثل مشكلة بين الشعبين"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ومن جهة أخرى، قال ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية التي شهدت الواقعة، إنه قدم استقالته من منصبه لتسجيل تعاطفه مع الشاب المصري.

وشهد موقع "تويتر" عدة وسوم تضامنا مع الموظف المصري الذي تعرض للصفع، وإشادة بموقف العتيبي الذي استقال من رئاسة الجمعية التعاونية، منها "#حق_العامل_المصري"، و"#جمعية_صباح_الأحمد".