اعتقال رجل الأعمال عبدالله كنعان خطيب زين كرزون في الأردن

حجم الخط
حجم الخط
زين كرزون تعلن فسخ خطوبتها على رجل الأعمال الأردني بعد إلقاء القبض القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية بتهمة تعاطي الممنوعات وكتبت زين عبر حسابها الرسمي على السناب شات: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل"
تم توقيف عبدالله كنعان على إثر قضية تعاطي مواد مخدرة، وبرفقته أحد الأشخاص المروجين والمطلوبين بقضايا مخدرات ويحمل قيودا سابقة بالتعاطي.
يأتي ذلك بعد شهر بالضبط من خطوبة نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون التي فاجأت متابعيها بإعلان انفصالها عن خطيبها عبدالله كنعان .
وكانت زين قد احتفلت في الـ 24 من شهر حزيران الماضي بخطوبتها على الشاب عبدالله كنعان بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء بالتزامن مع عيد ميلاد زين وهيا كرزون.