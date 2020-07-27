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الأثنين 27 Jul 2020 12:30 م

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اعتقال رجل الأعمال عبدالله كنعان خطيب زين كرزون في الأردن

زين كرزون تعلن فسخ خطوبتها على رجل الأعمال الأردني بعد إلقاء القبض القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية بتهمة تعاطي الممنوعات وكتبت زين عبر حسابها الرسمي على السناب شات: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل"

اعتقال رجل الأعمال عبدالله كنعان خطيب زين كرزون في الأردن

تم توقيف عبدالله كنعان على إثر قضية تعاطي مواد مخدرة، وبرفقته أحد الأشخاص المروجين والمطلوبين بقضايا مخدرات ويحمل قيودا سابقة بالتعاطي.

يأتي ذلك بعد شهر بالضبط من خطوبة نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون التي فاجأت متابعيها بإعلان انفصالها عن خطيبها عبدالله كنعان .

وكانت زين قد احتفلت في الـ 24 من شهر حزيران الماضي بخطوبتها على الشاب عبدالله كنعان بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء بالتزامن مع عيد ميلاد زين وهيا كرزون.

الكويت: منع سفر 12 من مشاهير السوشيال وشركة تحول 100 مليون دينار كويتي

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قراراً بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضدهم بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية، إذ كشفت المصادر أن القائمة شملت 12 متهما. فيما يشتبه بتحويل شركة 327 مليون دولار أمريكي بلكويت

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