اعتقال رجل الأعمال عبدالله كنعان خطيب زين كرزون في الأردن

تم توقيف عبدالله كنعان على إثر قضية تعاطي مواد مخدرة، وبرفقته أحد الأشخاص المروجين والمطلوبين بقضايا مخدرات ويحمل قيودا سابقة بالتعاطي.

يأتي ذلك بعد شهر بالضبط من خطوبة نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون التي فاجأت متابعيها بإعلان انفصالها عن خطيبها عبدالله كنعان .

وكانت زين قد احتفلت في الـ 24 من شهر حزيران الماضي بخطوبتها على الشاب عبدالله كنعان بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء بالتزامن مع عيد ميلاد زين وهيا كرزون.