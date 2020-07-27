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الأثنين 27 Jul 2020 10:45 ص

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السعودية: تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة

مديرية الجوازات تعلن عن اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة (3) أشهر دون مقابل

السعودية: تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة

يأتي ذلك فيما أعلنت مديرية الجوازات تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر منصتي أبشر ومقيم، وعند تعثر تنفيذ الخدمة إلكترونياً  يمكن استقبال الطلبات عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة أبشر .

وتقوم إدارات ⁧الجوازات⁩ في كافة مناطق ومحافظات المملكة بتقديم خدماتها وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لايمكن تنفيذها عبر منصة ( أبشر، أبشر أعمال، مقيم ) للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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