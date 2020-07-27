السعودية: تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة

يأتي ذلك فيما أعلنت مديرية الجوازات تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر منصتي أبشر ومقيم، وعند تعثر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يمكن استقبال الطلبات عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة أبشر .

وتقوم إدارات ⁧الجوازات⁩ في كافة مناطق ومحافظات المملكة بتقديم خدماتها وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لايمكن تنفيذها عبر منصة ( أبشر، أبشر أعمال، مقيم ) للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.