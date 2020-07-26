1000 متقدم لوظيفة نادل بمطعم بمانشستر بينهم مديرين وحملة دكتوراة

إميلي برينجل من شركة العطور نونتس اوف نورثمبلاند قالت إنها تلقت 583 متقدمًا عندما أعلنت عن وظيفة بائع التجزئة خلال 16 ساعة من الإعلان عنها. وقالت "معظم المتقدمين كانوا من أصحاب مؤهلات عليا وتلقى عدد كبير منهم تعليمًا لدرجة الدكتوراه ويتقدمون بطلب للحصول على وظيفتنا ، مما يعكس الوضع الحالي لسوق العمل."

ويتكرر ذات المشهد مع شركات أخرى بحالات مماثلة كما جرى مع مطعم في مانشستر، حيث ذكرت بي بي سي أن مطعما في مانشستر تلقى قرابة ألف طلب لوظيفة استقبال في يوم واحد بعد أن أعلن عنها المطعم يوم الأثنين الماضي مما صدم أصحاب المطعم الذين لم يتوقعوا أكثر من 30 متقدما للوظيفة.



وتعرض قطاع الضيافة في بريطانيا لكارثة في جائحة كورونا المستجد مع إغلاق العديد من المطاعم وتكبد الفنادق خسائر كبيرة.

ونقلت بي بي سي عن أصحاب الشركة إن مشاهدة ذلك العدد الكبير من الناس يبحثون عن عمل ويتقدمون لوظيفة واحدة لأمر محزن.

وقالت مسؤولة التوظيف كارول كاينيس لم نتوقع أن نتلقى 963 طلبا خلال أقل من 24 ساعة من الإعلان عن الوظيفة

ولم تكن توقعاتنا تتجاوز تلقي 30 طلبا، خاصة مع معاينة كفاءات المتقدمين الذين يضموا بينهم أصحاب مواهب كبيرة ومؤهلات عالية بما فيها مديري مطاعم سابقين.





يذكر أن بريطانيا تضررت بشدة بسبب إجراءات العزل مع انهيار إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 20.4% في أبريل/نيسان، وهو رقم قياسي.

ووجه الفيروس ضربة قاصمة لمعدلات البطالة التي يتوقع أن تقفز لأعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتخطى نحو 3.3 مليون عاطل المسجلة في عام 1984.

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