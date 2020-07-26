الكويت: 1000 إقامة لوافدين تسقط يوميا بسبب وجودهم خارج البلاد

وأوضحت المصادر أن “هناك الكثير من الشركات وأرباب العمل يقومون بتجديد إقامات عمالتهم الموجودة خارج الكويت بسبب إغلاق المطار وعدم قدرتهم على العودة إلى البلاد، بيد أن هناك قسما آخر لم ينجز التجديد وبينهم كفلاء لم يجددوا لعائلاتهم، وبالتالي يتحملون مسؤولية سقوط الإقامات، ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذا الشأن”.



ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إن “الوافدين الذين تسقط إقامتهم وهم خارج البلاد لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلا عبر سمة دخول جديدة، موضحة أن “وضع هؤلاء مختلف عن الآخرين الذين قضوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، وإقاماتهم سارية، لأنه تم تمديد المهلة لهم حتى نهاية العام الحالي”.

وكانت الوزارة قد دعت المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات موقع وزارة الداخلية ال التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكل القطاعات الأمنية توفيرا للجهد والوقت وسرعة الإنجاز.