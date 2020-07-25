تصريح كارلوس غصن لقناة تلفزيونية يورط أمريكيا ساعده على الفرار من اليابان

وطالب المدعون برفض الإفراج بكفالة عن مايكل تايلور لأن تصريح غصن يجعل من فرص فرار تايلور كبيرة وبالتالي لا يمكن قبول الإفراج عنه بكفالة بحسب صحيفة أساهي اليابانية.

وتايلور كان عضوا في القوات الخاصة الأمريكية كان يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه بيتر تايلور، اللذان يواجهان مذكرتي توقيف في اليابان، وتدرس السلطات الأمريكية طلب تسليمهما للسلطات اليابانية.

فيما كشف مؤخرا أن نجل كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور، دفع ما قيمته نحو 500 ألف دولار أميركي من العملة الرقمية لأحد رجلين من ولاية ماساتشوستس الأميركية ساعدا والده على الهروب من اليابان.

وكان المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، قد لفت انتباه الصحافة اليابانية والأمريكية حين أدلى بتصريح للعربية قال فيه إنه يساعد كل من وقف بجانبه واعتبر المدعي العام.

بيتر تايلور بعد أن قدم هو ووالده، رجل القوات الخاصة الأمريكية المخضرم مايكل تايلور، المساعدة لغصن كي يهرب داخل صندوق على متن طائرة خاصة فرارا من اتهامات بالفساد المالي في اليابان.