تقرير: قطر استخدمت 12 ألف صورة لقتلى الجيش السوري على أنهم مدنيين لفرض عقوبات قيصر ضد سوريا

ويورد تقرير الصحافي ماكس بلومنثال كيف أن القانون الذي يحمل اسم حماية المدنيين السوريين هو عبارة عن حصار أشبه بحصارات القرون الوسطى لتجويع المدنيين من خلال العقوبات الأميركية على سورية وكيف مولت قطر جهات عملت على إصدار قانون قيصر الذي أصبح يوقع المزيد من الضحايا السوريين. ومن خلال العقوبات الاقتصادية الفظة التي ترعب أي شركة أو جهة تنوي إرسال كيس طحين إلى سوريا.

ويلفت التقرير إلى أن نصف الصور-24568 صورة-في ملفات المدعو قيصر من منظمة هيومان رايتس واتش هي في الواقع صور لجنود الجيش السوري قتلتهم قوات المعارضة أو التفجيرات الإرهابية والعبوات الناسفة.

وزعم تحقيق رعته قطر واستند إليه ملف قيصر بأن 11 ألف شخصا في ملف قيصر قتلوا وهم قيد الاعتقال لدى السلطات السورية، لكن مقابلة مع فرانس 24 أقر معد التقرير وهو ديفيد كرين بأن الرقم هو مجرد تقدير احصائي.

ويشير التحقيق الصحفي أن شبكة من نشطاء مدعومين من النظام القطري- ياسم الحركة الوطنية السورية(SNM) التي مولتها قطر حملت ملف “قيصر”، وتمكنت من إيصاله إلى الكونغرس الأمريكي عام 2014. كان بعضهم برفقة جون ماكين، وتورطوا بعمليات خطف في سوريا، و قاموا بتسويق أنفسهم كمحامين لحقوق الإنسان وناشطين سوريين معنيين ، وعملوا على تجهيز المنشقين المفترضين ، وإدارة ملفاتهم ، وعملوا لوقت إضافي لعرقلة أي تدقيق في مزاعمهم.