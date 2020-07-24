بسبب صورة، اليابان تصدر قانونا جديدا يثير مخاوف مشتركي تويتر الـ 45 مليون

أشارت صحف يابانية إلى صدور حكم يمثل سابقة قضائية تجعل كل المشتركين في تويتر في اليابان معرضين للمساءلة وتجنب ارتكاب جناية عند مجرد إعادة تغريد صورة. وبدلا من جعل المسألة مجرد قضية مدنية أصبحت المخالفة جنحة جنائية مع قرار المحكمة العليا اليابانية الثلاثاء الماضي تأييد حكم محكمة أدنى بفرض قرار على تويتر لكشف معلومات عن 3 مشتركين في تويتر بعد أن نشروا صورة دون اذن المصور بحسب صحيفة أساهي.





وتعود القضية بصورة التقطها مصور لزهرة زنبق الوادي، نُشرت في الأصل على موقع على الإنترنت في عام 2009 ، مع اسم المصور وإشعار حقوق النشر لكن إعادة نشر تغريدة بصورة تجعل تويتر يقتطع حواف الصورة ويسقط اسم المصور أو نص حقوق النشر.

وعند نشر الصورة دون موافقة المصور ، أعيد تغريدها لكن طريقة تويتر بالاقتطاع-تسمى الاقتطاع الذكي smart auto-cropping- بهدف التركيز على المناطق "البارزة" تتسبب بسقوط اسم المصور أو إشعار حقوق النشر على أسفل أو حواف الصورة.

يذكر أن اليابان تحرص على حقوق النشر وفرضه بجدية لحماية قطاع إنتاج صور ما يعرف بالمانغا والأنيمي والذي يحقق إجمالي إيرادات بمليارات الدولارات.