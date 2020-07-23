الملك السعودي أجرى عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) خضع لجراحة ناجحة لإزالة المرارة، وذلك بعد أن دخل المستشفى هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة ”وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح“.

وأضافت الوكالة أن الملك ”سيمضي.. بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي“