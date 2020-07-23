السعودية تنفي نيتها تطبيق ضريبة الدخل وستعتمد على الخصخصة

وأكد مصدر مسؤول نفيه لما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية، نقلاً عن وزير المالية السعودي، بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، لافتا أنه لم يسبق أن تم نقاش ضريبة الدخل في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية.

كما ذكر المصدر أن الموضوع المذكور ليس مطروحاً للنقاش من الأصل بحسب مانقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشف وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعافٍ اقتصادي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية. وتوقع الجدعان، وفقا لـ«بلومبيرغ»، أمس (الأربعاء)، أن تقل نسبة انكماش الاقتصاد السعودي عن النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي عند مستوى 6.8%، وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي. وأكد بالقول: «نقيّم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي».

وتطرق الجدعان إلى صندوق الاستثمارات العامة، قائلا إن : «صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة»، مبيناً أن الصندوق ليس لديه تفضيل جغرافي والأمر يتوقف على فرصة الاستثمار. وأوضح أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات. وقال الجدعان إن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل، مضيفاً أن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز 50 مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة القادمة. ولفت إلى وجود رغبة في طرح بضع شركات بسوق المال لكننا سنطرحها في 2020-2021، وقال: «سننظر أيضاً لخصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم».