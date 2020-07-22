رئيس أوكرانيا يثير الجدل بطريقة تحرير رهائن بالترويج لفيلم

بعد انتهاء أزمة رهائن دامت 12 ساعة في أوكرانيا بفضل قيام الرئيس فولوديمير زلنسكي بالانصياع لمطالب الخاطف وهي مشاهدة فيلم، وجهت انتقادات للرئيس لرضوخه لمطالب الخاطف بطلبه من الجمهور مشاهدة فيلم ايرثلينغ Earthlings الذي يرويخ الممثل خواكين فينيكس الذي اشتهر بأداءه في فيلم باتمان.

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ودافع اليوم رئيس أوكرانيا عن قراره بالموافقة على مشاهدة الفيلم والترويج له بحث الجمهور على مشاهدته، وقال إن القضية ليست شعبية فيلم بل المحافظة على حياة 13 شخصا احتجزهم خاطف في حافلة في مدينة لوتسك. وقال الرئيس في تصريح رسمي:" حققنا نتائج فالجميع أحياء وبخير ونحن ندافع عن الحياة".

وأكدت قوات الأمن الأوكرانية أن كل الرهائن بخير بعد أن جرى تحريرهم بدون أذى بعد مواجهة مع الخاطف المسلح الذي كان يحمل متفجرات وأطلق النار على عناصر أمن حاولوا تحرير الرهائن.

أما موضوع الفيلم الوثائقي Earthlings الذي تسبب بالأزمة فهو يصور بالتعليق الصوتى للمثل الشهير خواكين ويسلط الضوء على العنف والجرائم التى ترتكبها مزارع وشركات لحوم بحق الحيوانات، الفيلم إنتاج 2005، ومن إخراج شون مونسون، وتم تصويره عن طريق كاميرات مخبأة في المسالخ (المقاصب)و وسائل نقل الحيوانات بطريقة عنيفة، وأماكن تدريبها بالسيرك وأماكن الصيد وغيرها..

واستغرق تصوير الفيلم 6 سنوات، بسبب صعوبة الحصول على لقطات مصورة بالكاميرات الخفية، وانتشرت مطالب بأهمية عرض الفيلم على طلبة المدارس حتى يتعلموا الرأفة بالحيوانات. ويعتبر «خواكين» نباتياً منذ طفولته، فقد تأثر أثناء مشاركته رحلة فى قارب لصيد الأسماء، بعد رؤيته طريقة صيدهاللتسلية ثم إلقائها في الماء وهي جريحة أو ميتة فيما بعد.

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