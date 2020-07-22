مخاوف على الصحة العقلية لكاني ويست بعد تشبيه حماته بزعيم كوريا وتلميحه لطلاق زوجته كيم كارديشيان

كشف مغني الراب كاني ويست، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن زوجته كيم كارداشيان غير منضبطة وأنه فكر بتطليقها بعد

خروجها مع مغني الراب ميك ميل في فندق والدورف وأنها من جماعة التفوق العرقي الأبيض ووصف والدتها كريس بأنها كريس يون أون في اشارة منه لزعيم كوريا الشمالية. ونقلت صحف أمريكية أن كيم كاردشيان وويست يعيشان بعيدا عن بعضهما بعد اقتتالهما خلال الحجر الصحي بسبب كورونا المستجد.

Says the future president— ye (@kanyewest) July 22, 2020

يأتي ذلك بعد أن حذف ويست تغريدات زعم فيها أن كيم حاولت إدخاله مستشفى للأمراض العقلية، وبحسب مجلة "بيلبورد"، كتب ويست عبر تويتر: "حاولت كيم أن تطير إلى وايومنغ مع الطبيب، لإدخالي المصحة". وأفادت المجلة أن ويست قام بحذف التغريدات.

ويخوض ويست - البالغ من العمر 43 عاما - المعركة الانتخابية مرشحا عن حزب أعلن عن تأسيسه وسماه حزب عيد الميلاد (بيرثداي بارتي)، ويثار جدل حول ما يفعله ويست ويغرد به لأكثر من 30 مليون من متابعيه، فهل هي مجرد "حركات" لتصدر العناوين كما فعل ترامب قبيل ترشحه للرئاسة بتصريحات جعلته محط الأنظار أم أنه يعاني من أزمات نفسية؟

فقد قال جاسون نيكولز أستاذ الدراسات الإفريقية الأمريكية بجامعة ميريلاند لبي بي سي إنه يخشى أن يكون مظهر وست المشتت يشير إلى "نوبة هوس"، رغم إقراره أنه ليس خبيرا نفسيا.

وأضاف "لقد اعترف في الماضي بأنه يعاني من مرض نفسي، وأنه لا يتناول أدويته أحيانا"، مضيفا: "لقد كان أكثر تماسكا مما ظهر عليه في مرات سابقة، حين كان ينخرط في هذه الأحاديث المتخبطة، لكني حقيقة أعتقد أنه حاليا في وضع سيء، لقد تفوه بأشياء غريبة جدا".