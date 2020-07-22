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الأربعاء 22 Jul 2020 10:45 ص

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الإمارات: إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية : إجازة #عيد_الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس

الإمارات: إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس

إجازة #عيد_الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس

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