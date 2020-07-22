الإمارات: إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس

إجازة #عيد_الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية : إجازة #عيد_الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس#وام pic.twitter.com/hQD3itsPR0— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2020