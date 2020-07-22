إمارة الفجيرة: فحوص كورونا مجانية للمقيمين والإماراتيين

حجم الخط
حجم الخط
فحوص مجانية لفيروس كورونا «كوفيد - 19» تغطي جميع مناطق الإمارة
تنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية، وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة حملة فحوص مجانية لفيروس كورونا «كوفيد - 19» تغطي جميع مناطق الإمارة، بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني.
ودعت الوزارة من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
بتوجيهات حمد الشرقي .. فحوصات مجانية لـ "#كوفيد19" في #الفجيرة#وام
للتفاصيل: https://t.co/JYxMWIFUAy pic.twitter.com/iT1EQKEVjp— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 21, 2020