إمارة الفجيرة: فحوص كورونا مجانية للمقيمين والإماراتيين

تنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية، وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة حملة فحوص مجانية لفيروس كورونا «كوفيد - 19» تغطي جميع مناطق الإمارة، بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني.



ودعت الوزارة من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.