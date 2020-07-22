هل وصلت ظاهرة المرأة "كارين" إلى مصر؟

أثارت لقطات لسيدة وهى تطلب من سيدة أخرى الخروج من حمام السباحة لارتدائها "البوركيني"، وسط سخط من البعض الذين اتهموا السيدة الأولى بالعنصرية (رابط لقطات فيسبوك للحادثة)،

وتسبب خلاف بين عائلتين في قرية سياحية في الساحل الشمالي بمصر، في إثارة الجدل و اتهامات بالعنصرية بين الأطراف في الحادثة التي تشغل الشارع المصري في أعقاب ما جرى مع يارا نعوم، زوجة عماد متعب لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي والتي قيل إنها رفضت نزول خادمة إلى حمامة سباحة.

اللافت هو أن ما يعرف بحوادث تتسبب بها المرأة الملقبة "كارين" وهي غالبا ما تكون بيضاء من سكان الضواحي الأمريكية، بدأت بالظهور في مصر وتجسدها إناث يتصرفن بعنصرية للمطالبة بما يرون أنه حق لهم لدى الغير، إلا أن اللافت هو أن "الضحية" هم عائلة قادمة من الولايات المتحدة إلى مصر.

وببحث بسيط في غوغل عن"كارين" بالانكليزية ستجد أنها أصبحت بمثابة ظاهرة في الولايات المتحدة - ظاهرة المرأة كارين Karen، وغالبا ما يكون اسمها مختلفا لكن الاسم كارين أصبح معادلا للمرأة العنصرية أو الطبقية أو الأنثى المتسلطة وهي غالبا في الأربعين من العمر و التي تحشر أنفها بشؤون جيرانها أو من حولها في الحي أو أي مكان آخر وتدعي أن ذلك حقها. وبدأت شعبية اسم كارين بالتراجع نتيجة لربطه بالعنصرية لدى الإناث.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا حوادث عديدة برزت إلى السطح مثل اتصال امرأة بالشرطة لمجرد وجود رجل أسمر ينتظر في سيارته أو يجلس في مكان عام أحيانا وأخرى طالبت جيرانها بإطلاعها على رخصة تعديل جدران منزلهم وما إلى ذلك من تصرفات. ورغم أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وأصبح اسم كارين بمثابة شتيمة في الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل أمس في جدال بين عمدة شيكاغو الأمريكية لوري لايتفوت التي وصفت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ كايلي ماكيناني، بأنها "كارين" وطالبتها بالانتباه بما تقوم به.