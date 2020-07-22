السعودية: مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبر الاتصال المرئي

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مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين من مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي ويُصدر 16 قرارًا
(واس) - الرياض-عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .
وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه ـ أيده الله ـ للاطمئنان على صحته.
عقب ذلك اطمأن مجلس الوزراء، على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين - عبر الاتصال المرئي - من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.#واس pic.twitter.com/3xytO7uhMX— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 21, 2020
ثامناً :
الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 50 ) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) إلى ( 40 ) عضواً، وبروتوكول تعديل المادة ( 56 ) من المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى ( 21 ) عضواً .
تاسعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية .
عاشراً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.
حادي عشر :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
ثاني عشر :
تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ ليكون صاحب السمو وزير الثقافة نائباً لرئيس مجلس أمناء المجمع.
ثالث عشر :
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار.
رابع عشر :
تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ ليكون بالنص الآتي : " قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء ـ لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة".
خامس عشر :
يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.
سادس عشر :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريويش إلى وظيفة ( مدير عام المقررات والقواعد) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
ـ ترقية جديع بن محمد بن حمود الجديع إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ـ ترقية المهندس / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الغدير إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
ـ ترقية المهندس / ناصر بن خالد بن ناصر الماضي إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية المهندس / حمود بن سبهان بن علي السبهان إلى وظيفة (وكيل مساعد للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية فهد بن مبروك بن عبدالحي العبدالرزاق إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك خالد العسكرية.
ـ ترقية عبدالحميد بن علي بن صالح السبعان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك خالد العسكرية.
ـ ترقية إبراهيم بن حمد بن عبدالله المعجل إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن سلطان الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ـ ترقية سليمان بن محمد بن عبدالله أبو عباة إلى وظيفة ( مدير عام فرع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ـ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة ( مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.