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الثلاثاء 21 Jul 2020 07:45 ص

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سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس

ظهر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، وهو يضع الكثير من سائل واقى الشمس الأبيض على وجهه مما أثار موجة سخرية منه وتشبيهه بالجوكر وغير ذلك من صور الميمات.

سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس
سخرية من مارك زوكيربرغ وتشبيهه بالجوكر بعد نشر صور لوجهه بواقى الشمس

وكان زوكربيرغ يركب لوح ركوب أمواج كهربائي في هاواي وهو يضع الكثير من واقي الشمس الأبيض على وجهه وأطلق المراسل شرارة أشعلت موجة سخرية من مؤسس فيسبوك حين قال هاهو عفريت النوم الذي هرب مني.

وتوالت صور الميمات على تويتر مع تعليقات ساخرة من زوكربيرغ الذي يقضي اجازته في هاواي وتتسابق عدسات مصورين للتربص به سعيا وراء التقاط صور له.

ويواجه مؤسس فيسبوك اتهامات بالتواطؤ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر المحتوى التحريضي وأنه يتساهل مع تدوينات ترامب المثيرة للجدل. وأكد زوكربيرغ أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ويواجه “فيسبوك” اتهامات بالترويج للرسائل التحريضية والمحتوى المثير للكراهية والتمييز العنصري مما دفع بعدة شركات لشن حملة مقاطعة إعلانية على الموقع،  مثل كل من ستارباكس وأديداس وكوكا كولا ويونيلفر وفورد.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” السبت، أن شركة “ديزني”، وهي زبون كبير لموقع “فيسبوك”، قررت الانضمام إلى صفوف المحتجين بـ”خفض إلى حد كبير” لنفقاتها على الإعلانات في الموقع.

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