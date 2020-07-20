الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى

وأصدرت المحكمة العُليا بيانا نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"، "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العُليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم".

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المحكمة العليا: غدا الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، ويوم الخميس الموافق 30 يوليو، الوقوف بعرفة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) July 20, 2020

بذلك يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة "حسب تقويم أم القرى" الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو- تموز 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق الثلاثين من شهر يوليو 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.