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الأثنين 20 Jul 2020 11:15 ص

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الأحوال المدنية السعودية توصل الوثائق إلى البيوت

"الأحوال المدنية": ٤ خطوات لتصلك الوثائق إلى منزلك

الأحوال المدنية السعودية توصل الوثائق إلى البيوت

أعلنت "الأحوال المدنية"عن تقديم خدمة تسجيل المواليد في منصة "أبشر"، التي تسمح  للمستفيد تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصال ذلك عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة المقر.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": "لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًا، عبر منصة "أبشر"، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة إلى زيارتنا، وذلك باتباع الآتي: تسجيل الدخول في حسابك في "أبشر"، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد".

وتسعى الأحوال المدنية لتسهيل المعاملات في الفترة الحالية مع تقديم العديد من التسهيلات حيث أعلنت مؤخرا عن   خدمة التفويض الإلكتروني التي تمكن من تفويض مواطن آخر لإنهاء الإجراءات نيابة عنه، عبر "أبشر".

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": ‏"الآن بإمكانكم تفويض غيركم لإنهاء عدد من خدماتنا نيابة عنكم عبر خدمة التفويض الإلكتروني عبر أبشر".

وتابعت: "ومن الخدمات استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل أسرة، والتبليغ عن واقعة ميلاد، زواج، طلاق، وفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة بيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل".

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