امرأة عارية ترقص عارية وتدفع بالقوات الفيدرالية للانسحاب في مظاهرات بمدينة أمريكية

ظهرت امرأة عارية بين سحب الغاز المسيل للدموع فيما كان عملاء فيدراليون يطلقون الغاز على المتظاهرين الغاضبين في ليلة السبت في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية بحسب لوس انجلوس تايمز.



وكانت تلك المرأة لا ترتدي سوى قناع وجه أسود ووقفت أمام اثني عشر عنصرا مدججين بالسلاح وهم يرتدون ملابس مموهة ، وجلست وسط شارع وسط مدينة بورتلاند وحاول أحد الجنود اصابتها بقدميها لكن توقف ولم يواصل اطلاق الغاز المسيل بالدموع نحوها لسبب ما.



وتناقل الأمريكيون العديد من صور ومقاطع فيديو على تويتر للمرأة و قالوا إن تلك المرأة التي تدعى أثينا دفعت بعناصر القوات الفيدرالية للانسحاب. ولم تمن تلك المرأة العارية ترتدي أي شيء عدا عن قبعة، وجلست بهدوء في منتصف الشارع حوالي الساعة 1:45 صباحًا ، وحاول رجل من المتظاهرين التقدم نحو المرأة لحمايتها لكنها ابتعدت عنه كي لا يصبحا هدفا مؤكدا.

وقامت المرأة الغامضة بالوقوف في وضعيات رقص الباليه ثم جلست في وسط الشارع على الأسفلت وكأنها تمارس اليوجا في مواجهة الجنود الذين بدأووا بمغادرة المكان. وتلفت الصحيفة إلى أن المرأة التي جرى إطلاق لقب أثينا عليها قد تكون وراء انسحاب القوات الفيدرالية لكن سبب انسحاب هذه القوات لم يتأكد مع رفض المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الشرطة التعليق على الانسحاب ودور تلك المرأة فيه.

وكان متظاهرون قد تعرضوا لما أسموه اختطاف من قبل عناصر مسلحة قامت بأخذ العديد منهم بسيارات دون الكشف عن سبب اعتقالهم ولا هوية من يقوم بعمليات الاعتقال في الشوارع.

There’s a line of women linking arms and protecting the protestors outside the Justice Center. Chants of, “Feds stay clear, moms are here!” and “Moms not Feds,” to resounding applause. pic.twitter.com/uiU4yp50b5— Alexander Reid Ross (@areidross) July 19, 2020