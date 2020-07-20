مقابلة تلفزيوينة تثير الجدل مع خسارة الرئيس الأمريكي ترامب أمام منافسه باختبار الخرف

دار حوار صادم بين والاس والرئيس الأمريكي حين قال للرئيس:" أنا خضعت للاختبار أيضا حين علمت أنك اجتزته وهو ليس صعبا فهناك صورة عليك أن تقول ما هي، وهي صورة فيل. وقال ترامب ان الامتحان كان صعبا، في اشارة منه إلى تقييم الاختبار الإدراكي الذي أصر ترامب أنه بالغ الصعوبة خاصة الأسئلة الخمسة الأخيرة.

وقال «لنقم باختبار. لنقم به الآن. لنجلس، جو وأنا، ولنقم به» في إشارة لاختبار يعرف باسم تقييم مونتريال المعرفي- موكا .

وتظهر بوادر التقدم بالعمر على كل من ترامب -74 عاما- ومنافسه بايدن البالغ من العمر (77 عاماً) وانتقد ترامب منافسه لأنّه «عاجز عن صف جملتين متتاليتين»، رافضاً في الوقت نفسه وصفه بـ«الخرِف».

يأتي ذلك بعد أن أصبح التقدم بالعمر قضية هامة في الانتخابات الأمريكية حيث ظهرت أعراض التقدم بالسن لدى ترامب وبايدن بأشكال عديدة تؤثر على قدراتهم، و سيكون أحد الاثنين مسؤولا عن الترسانة النووية الأمريكية ومعها القدرة على تدمير الكرة الأرضية حتى العام 2015، والاثنين تجاوزا السبعين بحسب تقرير بوليتيكو.

ونقلت أ ف ب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعترض في مقابلة بثتها قناة «فوكس نيوز» الأحد، على استطلاع للرأي يعكس تنامي مصاعبه في مواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال الميلياردير الجمهوري في ردّه على سؤال المحاور كريس والاس حول استطلاع يظهر تقدّم جو بايدن عليه بثماني نقاط (49% في مقابل 41%)، «بداية وقبل أي شيئ، لست في صدد الخسارة إذ إنّها استطلاعات رأي مزيفة».





وقال «لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنّه غير كفؤ ليكون رئيساً. للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور. إنّه بالكاد يغادر قبوه».

وكان ترامب يحيل بذلك إلى واقع أنّ جو بايدن (77 عاماً) يمضي غالبية وقته في مسكنه في ولاية ديلاوير، ويعاني لإعطاء حملته الانتخابية زخماً إعلامياً.

وتعليقاً على اعتبار غالبية المستطلعة آراؤهم أنّه أقل «كفاءة» من بايدن، اقترح أن يتم حسم هذه المسألة عبر اختبار مستوى الذكاء لدى المتنافسين.





وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته قناة «أيه بي سي» وصحيفة واشنطن بوست ونشرت نتائجه الأحد، تقدّم نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على دونالد ترامب (55% مقابل 40%).

ويدفع ترامب ثمن إدارته السيئة، كما توصف، لأزمة تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وسط تراجع نسبة تأييد سياساته إلى 37% في مقابل إدانتها من قبل 57%.